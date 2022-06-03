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Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Burkina Faso ile Yeşil Burun karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 13:56 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:00
Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Burkina Faso - Yeşil Burun maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Burkina Faso ile Yeşil Burun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURKİNA FASO - YEŞİL BURUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burkina Faso - Yeşil Burun maçı 3 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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