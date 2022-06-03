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Belçika - Hollanda maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev maçta Belçika ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Belçika - Hollanda maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 22:00
Belçika - Hollanda maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile Hollanda kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

BELÇİKA - HOLLANDA İLK 11LER

Belçika: Mignolet, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Vanaken, Eden Hazard, Lukaku.

Hollanda: Cillessen, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Klaassen, Bergwijn, Depay

BELÇİKA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Hollanda maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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