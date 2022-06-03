Belçika - Hollanda maçı CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile Hollanda kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
BELÇİKA - HOLLANDA İLK 11LER
Belçika: Mignolet, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Vanaken, Eden Hazard, Lukaku.
Hollanda: Cillessen, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Klaassen, Bergwijn, Depay
BELÇİKA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika - Hollanda maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.