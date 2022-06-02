Gürcistan - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Gürcistan - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Cebelitarık kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Cebelitarık maçı 2 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.