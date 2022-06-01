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Ukraynalı Oleksandr Zinchenko basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Ukrayna'nın İskoçya'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası play off yarı final maçı öncesi Oleksandr Zinchenko açıklamalarda bulundu. Manchester City'nin yıldızı, Ukrayna savaşı ile ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 10:34
Ukraynalı Oleksandr Zinchenko basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Oleksandr Zinchenko ülkesi Ukrayna'nın İskoçya'ya karşı oynayacağı ertelenen Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Zinchenko, İskoçya'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında ülkesi Ukrayna'da yaşananlardan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"DÜNYANIN GERÇEĞİ BİLMESİ GEREKİYOR"

Bir gazetecinin Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili hissettiklerini sorması üzerine konuşan Zinchenko şu ifadeleri kullandı:

"Her Ukraynalı tek bir şey istiyor; savaşın bitmesi. Dünyanın her yerinden, farklı ülkelerden insanlarla konuştum. Neler olduğunu anlayamayan çocuklarla konuştum. Hepsinin tek hayali savaşın bitmesi. Futbol söz konusu olduğunda, Ukrayna takımının kendi hayali var. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, bu inanılmaz duyguyu Ukraynalılar'a vermek istiyoruz çünkü Ukraynalılar bunu çok hak ediyor. Bu pozisyonda olmadan bu duyguları tarif etmek imkansız. Şu anda ülkemizde yaşananlar kabul edilebilir bir şey değil. Bu tarif bile edemediğim bir şey. Manchester'da bulunarak Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya birçok farklı konuda mümkün olduğunca yardım etmeye çalışarak daha fazla yardımcı olacağımdan yüzde 100 eminim. Bununla başlayarak, bir şeyler göndermek, biraz para göndermek, Instagram takipçilerime mesaj atmak. Bunu paylaşmalıyım ve tüm dünyaya şu anda Ukrayna'da neler olduğunu göstermeliyim. Bütün dünyanın gerçeği bilmesi gerekiyor."

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