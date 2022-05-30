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Son dakika spor haberleri: Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Büyükekşi, "Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:08
Son dakika spor haberleri: Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Büyükekşi, "Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

💥MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

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