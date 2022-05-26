Haberler Futbol Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:00
Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Vitesse - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Hollanda Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. Vitesse ile AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için play-off maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VITESSE - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vitesse - AZ Alkmaar maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
Arka Sokaklar'ın Metin Çoban'ı Furkan Göksel'in sevgilisi bakın kim çıktı
Sarıyer'de ilginç yol verme tartışması: Kurye kaputun üstüne yattı
Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu
F.Bahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Odense - Midtjylland maçı saat kaçta?
2022-2023 transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu!
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022
750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek?
Top Gun: Maverick'ten rekor açılış bekleniyor! Top Gun filmi hangi tarihte vizyona girecek? İşte detaylar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 11:28
Kayıp sezon! İstatistiklerde ilginç sonuç Kayıp sezon! İstatistiklerde ilginç sonuç 11:04
Celtics seride öne geçti! Celtics seride öne geçti! 11:04
Vitesse - AZ Alkmaar maçı saat kaçta? Vitesse - AZ Alkmaar maçı saat kaçta? 11:01
Kayserisporlu taraftarlar İstanbul'a hareket etti! Kayserisporlu taraftarlar İstanbul'a hareket etti! 10:46
Auxerre - Saint-Etienne maçı saat kaçta? Auxerre - Saint-Etienne maçı saat kaçta? 10:41
Daha Eski
Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu Jesus'a transfer şoku! Bunu kimse beklemiyordu 10:21
F.Bahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş sözler! F.Bahçe'nin gözdesi Marcelo'dan geleceğiyle ilgili flaş sözler! 10:09
Mohamed şoku yaşanabilir! Zamalek'e geri mi dönüyor? Mohamed şoku yaşanabilir! Zamalek'e geri mi dönüyor? 09:42
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 09:41
Transferi duyurdular! Kartal'a bedava dünya yıldızı Transferi duyurdular! Kartal'a bedava dünya yıldızı 09:33
G.Saray'a o isimden müjde! Bonservisi... G.Saray'a o isimden müjde! Bonservisi... 08:42