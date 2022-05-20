Haberler Futbol Cenk Tosun transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş açıklama!

Cenk Tosun transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş açıklama!

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve etkili performans gösteren Cenk Tosun, sonrasında kariyerine İngiltere'de devam etmişti. Şu anda Everton'da top koşturan Milli futbolcunun adı yeniden siyah-beyazlı ekiple anılırken oyuncudan flaş transfer sözleri geldi. Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte yıldız futbolcunun açıklamasının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Milli futbolcu, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanılırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuştu. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları...

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

"SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM HER ŞEYE HAZIRIM"

"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. yüzde 100 idmanlara hazırım.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

"SÜPER LİG'DE MİNİMUM 15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Türkiye neden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum. İngiltere'den yüzde yüz ayrılacağım.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz. O yüzden hedefleri olan yarışmacı bir takıma gideceğim. Benim için bu şartlar İngiltere'de yok.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

"EVERTON'A ARDA GÜLER'İ ÖNERDİM"

Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. Fenerbahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Kerem bu yıl muhteşem bir çıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl daha Galatasaray'da olgunlaşıp, Avrupa'ya transfer olursa, daha iyi kulüplere gider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

"SKALAYI AVRUPA KUPALARI BELİRLİYOR"

Beşiktaş'a 27.5 milyon Euro kazandırdım. Umarım benden sonra da 57, 87, 107 milyon kazandıranlar çıkar. Ama pandemiden sonra kısa vadede zor gözüküyor. Ben Şampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım. Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligi ve Avrupa performansı belirliyor. Umarım Avrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

"BURAK AĞABEYE DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ"

Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi çok isterdik ancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

TRABZONSPOR HAK ETTİ

Trabzonspor'u, Abdullah hocayı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bence hak ettikleri bir şampiyonluk oldu.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Bu yıl Ballon d'Or'da oy kullansam Benzema'ya veririm. Fatih Ağabey, oyunu ona verebilirsin. Çünkü hak ediyor. Geçen sene de Lewandowski hak etmişti.

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş transfer açıklaması!

Şampiyonlar Ligi maçları çok güzeldi… Real Madrid, çok fantastik bir süreçle finale çıktı. Chelsea, PSG ve Manchester City'yi muhteşem dönüşlerle ve saygı kazanarak elediler. Şampiyonluğu hak ediyorlar. Eski hocam Ancelotti çok iyi işler çıkardı. Buradayken aramız iyiydi ancak bu süreçte arayıp tebrik edemedim.

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