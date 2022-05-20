Cenk Tosun transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş açıklama!

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.
Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanılırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuştu. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları...
"SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM HER ŞEYE HAZIRIM"
"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. yüzde 100 idmanlara hazırım.
Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var.
"SÜPER LİG'DE MİNİMUM 15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim.
Türkiye neden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum. İngiltere'den yüzde yüz ayrılacağım.
Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum.
Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz. O yüzden hedefleri olan yarışmacı bir takıma gideceğim. Benim için bu şartlar İngiltere'de yok.
"EVERTON'A ARDA GÜLER'İ ÖNERDİM"
Rıdvan, Kerem, Ersin, Arda, Emirhan gibi genç yetenekler Türk futboluna çok şeyler katacak. Bu konuda karamsar değilim. Geçen yıl bana Everton sormuştu. Fenerbahçe'den Arda'yı da söylemiştim. Baktılar ama 18 yaş altı olduğu için hamle yapmadılar.
Kerem bu yıl muhteşem bir çıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl daha Galatasaray'da olgunlaşıp, Avrupa'ya transfer olursa, daha iyi kulüplere gider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.
"SKALAYI AVRUPA KUPALARI BELİRLİYOR"
Beşiktaş'a 27.5 milyon Euro kazandırdım. Umarım benden sonra da 57, 87, 107 milyon kazandıranlar çıkar. Ama pandemiden sonra kısa vadede zor gözüküyor. Ben Şampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım. Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligi ve Avrupa performansı belirliyor. Umarım Avrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.
"BURAK AĞABEYE DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ"
Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi çok isterdik ancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.
TRABZONSPOR HAK ETTİ
Trabzonspor'u, Abdullah hocayı, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bence hak ettikleri bir şampiyonluk oldu.
Bu yıl Ballon d'Or'da oy kullansam Benzema'ya veririm. Fatih Ağabey, oyunu ona verebilirsin. Çünkü hak ediyor. Geçen sene de Lewandowski hak etmişti.
Şampiyonlar Ligi maçları çok güzeldi… Real Madrid, çok fantastik bir süreçle finale çıktı. Chelsea, PSG ve Manchester City'yi muhteşem dönüşlerle ve saygı kazanarak elediler. Şampiyonluğu hak ediyorlar. Eski hocam Ancelotti çok iyi işler çıkardı. Buradayken aramız iyiydi ancak bu süreçte arayıp tebrik edemedim.