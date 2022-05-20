Cenk Tosun transfer olacak mı? Milli futbolcudan flaş açıklama!

Kerem bu yıl muhteşem bir çıkış yakaladı, gelişti. 1 yıl daha Galatasaray'da olgunlaşıp, Avrupa 'ya transfer olursa, daha iyi kulüplere gider. Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasında farklar var. Bu nedenle çok güçlü gelmeliler. Tabii ki, en doğru kararı şartları değerlendirip, kendileri vereceklerdir.

Beşiktaş 'a 27.5 milyon Euro kazandırdım. Umarım benden sonra da 57, 87, 107 milyon kazandıranlar çıkar. Ama pandemiden sonra kısa vadede zor gözüküyor. Ben Şampiyonlar Ligi performansıyla transfer yaptım. Süper Lig 'den ziyade Şampiyonlar Ligi ve Avrupa performansı belirliyor. Umarım Avrupa'ya daha fazla oyuncu veririz.

"BURAK AĞABEYE DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ"

Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi çok isterdik ancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.