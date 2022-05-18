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Sincan Belediyespor U16 – U18 takımları gruplarında şampiyon oldu

Sincan Belediyespor U18 takımı ligde grubunu lider bitirirken, U16 takımı ise Play- Off’larda son hafta maçını kazanarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Sincan Belediyespor U16 – U18 takımları gruplarında şampiyon oldu

Sincan Belediyespor alt yapı takımları nefes kesen bir mücadele sergileyerek gruplarının şampiyonu oldular. U18 takımı ligde oynadığı toplamda 25 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik alarak ligde grubunu lider bitirdi. Ancak Play-Off'larda Türkiye Şampiyonası'na gidemedi.

U16 TAKIMI KUPA YOLUNDA

U16 takımı ise ligde oynadığı toplamda 21 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ankara'dan 4 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı iller ise henüz belli değil

BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR

Sincan Belediyespor alt yapı sorumlusu Bülent Şen şampiyonluk kupalarını Kulüp Başkanı Süleyman Tarman'ı ziyaret ederek takdim etti. Tarman, "Bülent Hocamız nezdinde, Tayfun, Serkan ve Yusuf Hocalarımıza ve gurur kaynağımız sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Tarman, "Bülent Hocamız nezdinde, Tayfun, Serkan ve Yusuf Hocalarımıza ve gurur kaynağımız sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu

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