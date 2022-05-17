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Transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! İki talip daha...

Kulübü Lille tarafından devre arasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. Milli futbolcuya Rusya'dan iki dev kulüp talip oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 22:09
Transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! İki talip daha...

Bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı, kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da kısa sürede sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. CSKA Moskova'da görev aldığı 10 maçta attığı 8 golle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Rusya'dan iki takımın yanı sıra İngiltere, Almanya ve İtalya'dan talipler var.

LILLE, CSKA'NIN TALEBİNİ REDDETTİ

CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonu vardı. Bu opsiyonun 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Avrupa'nın bazı kulüpleri devreye girdi. CSKA Moskova'nın opsiyon tarihini ertelemek istediği öğrenilirken, bu talep milli futbolcunun bonservisinin elinde bulunduran Lille tarafından kabul görmedi.

Bu gelişme üzerine ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit'in yanı sıra ikinci basamakta yer alan Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.

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