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Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 47. haftasında Sheffield United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Peki,Sheffield United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sheffield United - Nottingham Forest maçına dair merak edilen tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:30
Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 47. haftada Nottingham - Sheffield United karşı karşıya gelecek. Nottingham - Sheffield United maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham - Sheffield United karşılaşması 17 Mayıs Salı günü 21.45te başlayacak. Nottingham - Sheffield United maçı BeIN Sports 3'te yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest:

Samba; Worrall, Cook, McKenna; Spence, Yates, Garner, Colback; Zinckernagel; Johnson, Surridge

Sheffield United:

Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Norwood, Fleck, Stevens; Berge; Gibbs-White, Ndiaye

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