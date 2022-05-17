Alt liglerden haberler (17.05.2022)

BAYBURT SÜRPRİZİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play- Off çeyrek finalinde 0-0'ın rövanş 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti. Bayburt, maçtan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi ve Bodrumspor'la eşleşti.

3. LİG'DE RÖVANŞ GÜNÜ

TFF 3. Lig'de 3 takımın daha 2. Lig'e yükseleceği Play- Off yarı final rövanşları iki grupta bugün yapılacak. Program şöyle:

1. Grup: 16.00 B.Kütahya- A.Hopa (1- 2), 16.00 B.Yıldırım-Arnavutköy Bld. (1-3), 3. Grup: 20.00 Fethiye- Of (1-1), 20.00 İçel İY-Ordu (0-1).

Finaller, 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.

BURSA'DA BORÇ 1 MİLYAR TL

Spor Toto 1. Lig'den düşen Bursaspor'da Başkan Ömer Faruk Banaz, acı tabloyu açıkladı. Banaz, "Toplam borç 1 Milyar TL'den fazla. Projesi olan aday gelirse önünü açarız. 2 gol atıp takımdan ayrılan Matavz'ın 30 milyon TL civarı, Ofosu'nun da 15 milyon 700 bin TL alacağı var. Acayip sözleşmeler yapılmış" dedi.

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

KARACABEY 2. YARIDA COŞTU

TFF 2. Lig Beyaz Grup çeyrek finalinde, 2-0'ın rövanşında Bursa ekibi Karacabey, Isparta'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. 39'da Gökhan Göksu'nun penaltı golüyle geri düşen lacivert-siyahlılar, 55'te Enes Kayar ve 90+3'te Ömer Kuşan'ın golleriyle Beyaz Grup Play-Off yarı finaline yükseldi.