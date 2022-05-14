Haberler Futbol Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 47. haftasında Sheffield United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. Peki,Sheffield United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sheffield United - Nottingham Forest maçına dair merak edilen tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00
Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 47. haftada Sheffield United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Sheffield United - Nottingham maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

SHEFFIELD UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SHEFFIELD UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Nottingham karşılaşması 14 Mayıs Cumartesi günü 17.00'de başlayacak. Sheffield United - Nottingham Forest maçının yayıncısı bulunmuyor.

SHEFFIELD UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Sheffield United:

Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Osborn, Norwood, Fleck, Stevens; Berge; Ndiaye, Gibbs-White

Nottingham Forest:
Samba; McKenna, Cook, Worrall; Spence, Garner, Yates, Colback; Zinckernagel; Johnson, Surridge

DİĞER
Son dakika: Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuşuyor! Karadeniz'de fırtına kopacak
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sıra dışı projeleri: Mars'a vegan koloni, insan beynine çip, trafik sorununa çözüm...
Ismael'in yerine o ismi önerdi! Sürpriz çıkış
Mohamed'den flaş F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Sergio Agüero'nun heykelini stadyum önüne dikti
14 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Öğrenci affı ne zaman çıkacak?
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Empoli Salernitana maçı ne zaman? Empoli Salernitana maçı ne zaman? 10:46
Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman? Sheffield United - Nottingham maçı ne zaman? 10:43
Borussia Dortmund-Hertha Berlin maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Hertha Berlin maçı ne zaman? 10:37
Merak edilen sözleşme sorusunu yanıtladı! Merak edilen sözleşme sorusunu yanıtladı! 09:48
Bandırmaspor – Bursaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor – Bursaspor maçı ne zaman? 09:31
Menemenspor- Gençlerbirliği maçı ne zaman? Menemenspor- Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:28
Daha Eski
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 09:24
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 09:20
Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Eyüpspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 09:14
Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Manisa FK - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 09:06
Menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe... Menajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe... 00:57
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 00:58