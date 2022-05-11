UEFA'dan flaş karar! Yeni turnuva yolda...

Madrid'deki UEFA toplantısında; Şampiyonlar Ligi'nin son iki turu olan yarı final ve finalin tek maç üstünden tek bir şehirde oynanması yani Final Four da planlanmıştı. Associated Press'te yer alan habere göre, UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yarı finallerini ve finalin Final-Four formatında oynatmaktan vazgeçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonu itibarıyla format değişikliği yapılacağını açıklayan UEFA, sezon öncesinde yeni bir turnuva için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Bunun nedeninin lojistik sebeplerden dolayı olduğu ifade edilirken bu format yerine ise sezon öncesi yeni bir turnuva planladığı belirtildi.

4'LÜ TURNUVA

Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre ise turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması planlanıyor. Takımların sezon öncesi yapılan hazırlıkları Avrupa'da tercih etmemesinden dolayı böyle bir uygulamaya gidileceği ifade ediliyor.

Mini turnuva sezon başında oynanacağı için UEFA Süper Kupası'nın da yerine geçecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi finalistleri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonları mücadele edecek.