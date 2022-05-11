Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu gol attı

İtalya Kupası finalinde Juventus ile A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Paolo Valeri düdük çaldı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonunda 4-2 kazanan Inter, İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Barella, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve biri penaltıdan olmak üzere Perisic (2) kaydetti. Juventus'un golleri Alex Sandro ve Vlahovic'ten geldi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.