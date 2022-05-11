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Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu gol attı

Juventus ile Inter, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada gülen taraf 4-2'lik skorla Inter oldu. A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 80. dakikada attığı golle galibiyete katkı verdi. Inter'in diğer golleri Barella ve Perisic (2)'den geldi. Juventus'un gollerini Alex Sandro ve Vlahovic kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 00:38
Juventus 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu gol attı

İtalya Kupası finalinde Juventus ile A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Paolo Valeri düdük çaldı. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonunda 4-2 kazanan Inter, İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Barella, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve biri penaltıdan olmak üzere Perisic (2) kaydetti. Juventus'un golleri Alex Sandro ve Vlahovic'ten geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 90+1. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

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