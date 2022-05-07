Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 46. haftada Hull City ile Nottingham karşı karşıya gelecek. Hull City - Nottingham maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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HULL CITY - NOTTINGHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Nottingham karşılaşması 7 Mayıs Cumartesi günü 14.30'da başlayacak. Hull City - Nottingham maçının yayıncısı bulunmuyor.