Haberler Futbol Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 46. haftasında Hull City ile Nottingham kozlarını paylaşacak. Peki, Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Hull City - Nottingham maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:30
Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 46. haftada Hull City ile Nottingham karşı karşıya gelecek. Hull City - Nottingham maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

HULL CITY - NOTTINGHAM MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

HULL CITY - NOTTINGHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Nottingham karşılaşması 7 Mayıs Cumartesi günü 14.30'da başlayacak. Hull City - Nottingham maçının yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
SON DAKİKA: Marek Hamsik şampiyonluğu İtalyanlar'a anlattı! Aldığı transfer teklifini açıkladı
Jose Mourinho Trabzonspor hakkında söyledikleriyle haklı çıktı
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
Denizli hesap yaptı
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
GREEN CART SONUÇLARI
Msü tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği! Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği! 14:13
Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship 13:56
İşte Chelsea'nin yeni patronu! İşte Chelsea'nin yeni patronu! 13:32
Ağaoğlu’ndan Hatayspor’a teşekkür! Ağaoğlu’ndan Hatayspor’a teşekkür! 13:31
Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 13:28
Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden... Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden... 13:12
Daha Eski
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi! Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi! 13:02
Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 12:26
76ers ve Mavericks farkı bire indirdi! 76ers ve Mavericks farkı bire indirdi! 12:12
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:07
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler! 12:07
Mert Hakan CSKA'ya transfer olacak mı? Menajeri konuştu! Mert Hakan CSKA'ya transfer olacak mı? Menajeri konuştu! 11:56