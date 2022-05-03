UEFA Yusuf Yazıcı'nın planlarını bozacak karar! Eğer CSKA Moskova'da kalırsa...

UEFA'dan Yusuf Yazıcı'nın tüm planlarını alt-üst eden karar geldi. Futbolun patronları, Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edildiğini resmen duyurdu. Bu kararla birlikte Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı da önümüzdeki sezon Avrupa'da top koşturamayacak.

KALIRSA AVRUPA KUPALARINI KAÇIRACAK

Bu sezon Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi ille oldukça etkili bir başlangıç yaparak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Takımın kısa sürede vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, CSKA Moskova'da kalması halinde Avrupa kupalarını kaçıracak.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA İSTATİSTİKLERİ

CSKA Moskova forması altında 11 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, takımına 8 gol 2 asistlik bir katkı sağlayarak önemli bir istatistiğe imza attı.