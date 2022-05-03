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Devlerden kutlama

Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ve kuruluşları Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Devlerden kutlama
Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham bayramı kutlayan paylaşımlar yaptı. Ayrıca Juventus, Milan, Napoli, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona, Sevilla, Paris Saint-Germain kutlama mesajları yayımladı. Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bütün takipçilerinin bayramını kutlamayı ihmal etmedi.
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