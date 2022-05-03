Alt liglerden haberler (03.05.2022)

A.GÜCÜ HEDEF BÜYÜTTÜ

Süper Lig'e 1 yıllık aranın ardından dönen Ankaragücü'nde Başkan Faruk Koca, hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi. Koca, "Taraftarımız geleceğe umutla baksın. Hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluk. Yapılanmamızı ona göre yapacağız. Takımı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

HOROZ ATEŞİ YAKTI

Geriye düştüğü maçta G.Birliği'ni 2-1 mağlup eden Denizlispor, ligde kalma yolunda adım attı. Bayram hediyesi verdiklerini belirten Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Son 10 maçta 7'nci galibiyet oldu. İnşallah önce Menemen sonra diğer iki maçı alarak kümede kalacağız" diye konuştu.

3 EKİP PUSUDA

Ligde play-off hattını 3 takım yakından takip ediyor. 47 puanlı Yılport Samsunspor ile 46'şar puana sahip Tuzlaspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK ilk 6'yı kovalıyor. 3 ekip kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin mücadelelerde hatalar yapmasını bekleyecek.

MANİSA'DA ŞOK AYRILIK

Bursa'ya 3-1 mağlup olan Manisa FK'de Turgay Altay'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte koltuk, Akademi Direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi. Altay, 25 maçta 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

EN KRİTİK RANDEVU

Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor, 38 puanla 18'inci sıraya geriledi. Teknik Direktör Recep Yazıcı, "Denizlispor ile kritik maça çıkacağız. Umudumuz her zaman var. Asla vazgeçemeyiz" ifadelerini kullandı.