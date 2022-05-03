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Aktüel haberler (02.05.2022)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Aktüel haberler (02.05.2022)

CANSU'DAN 2 MADALYA

Milli halterci Cansu Bektaş, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda silkmede 85 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, toplamda ise 150 kiloluk derecesi ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

MUSTAFA'DAN 2 BRONZ

Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı. Erdoğan, silkmede 126 kilo, toplamda 227 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti.

PLAY OFF'LAR BELLİ OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'ta yer alacak takımlar belli odu. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor play-off oynayacak.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM

UEFA, gelecek sezon Rus takımlarının hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı. Açıklamada Rus takımları için bir dizi karar alındığı ve Rus ekiplerinin organizasyonlarda olmayacağı belirtildi.

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