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Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 39. haftasında Swansea City - Bournemouth kozlarını paylaşacak. Peki, Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Swansea City - Bournemouth maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 12:30
Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 39. haftada Swansea City - Bournemouth karşı karşıya gelecek. Swansea City - Bournemouth maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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SWANSEA CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Swansea City - Bournemouth karşılaşması 26 Nisan Salı günü 21.45'te başlayacak. Swansea City - Bournemouth maçının yayıncısı bulunmuyor.

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