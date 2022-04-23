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Son dakika spor haberleri: Diego Costa için flaş Hindistan iddiası!

Son dakika spor haberleri... Atletico Mineiro'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan ve adı daha önce de sık sık Türk takımlarıyla anılan İspanyol golcü Diego Costa'nın Hindistan'dan teklif aldığı bildirildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:24
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Diego Costa için flaş Hindistan iddiası!

Ocak ayında Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro ile yollarını ayıran ve daha önce Türk takımlarının da gündemine gelen Diego Costa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hindistan basınından Times Of India'nın haberine göre Brezilya asıllı İspanyol golcünün ATK Mohun Bagan takımından teklif aldığı ifade edildi. Hindistan Ligi'nde 3. sırada bulunan Mohun Bagan'ın teknik direktörünün Antonio Lopez olduğu vurgulanırken ikilinin daha önce 2007-2008 sezonunda Celta Vigo'da beraber çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Bir süredir kulüpsüz olan 33 yaşındaki Costa son olarak Katalan devi Barcelona'nın da gündemindeydi. Costa kariyeri boyunca çıktığı 495 karşılaşmada 186 gol atarken 72 de asist yapma başarısı gösterdi.

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