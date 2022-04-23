Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Betis - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda heyecan final maçıyla devam ediyor. İki La Liga ekibi Real Betis ile Valencia, final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Valencia maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.