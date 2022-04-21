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Maradona'nın giydiği 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı!

Spor haberi... 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin karşılaştığı ve Maradona'nın eliyle attığı "Tanrı’nın Eli" adı verilen golün forması satışa çıkarıldı. Online olarak satışa çıkarılan bu forma için gelecek teklifler değerlendirmeye alınıp, 4 Mayıs'a kadar teklif yapılmasına izin verilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:36
Maradona'nın giydiği 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı!

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'ye karşı oynanan müsabakada "Tanrının Eli" golünü attığı forma taliplilerini bekliyor. Londra merkezli müzayedeci Sotheby's ile açık artırma usulüyle satışa sunulan forma birçok kişinin ilgisini çektiş.

lk defa satışa sunulacak formanın 5.2 milyon sterlinin üzerinde alıcı bulması bekleniyor.İkonik forma için şimdiden 4 milyon sterlinlik bir teklif gelmiş durumda.Müzayede şirketinden bir yetkili, formanın dünyadaki en önemli spor hatıra öğelerinden biri olduğunu iddia etti.

Maradona, 1986'da Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçında iki gol attı.Arjantinli efsanenin bu maçta attığı ilk gol "Tanrı'nın Eli" olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.Maradona daha sonra, bu ikonik golün "Biraz Maradona'nın başıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle" atıldığını söyledi.

Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahne alan Diego Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre sürerek ağları havalandırmıştı

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