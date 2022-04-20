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Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Juventus ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.

Juventus, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak final için avantaj elde etmişti. Juventus - Fiorentina eşleşmesinde tur atlayan taraf finalde Inter'in rakibi olacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Juventus - Fiorentina maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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