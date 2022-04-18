MİLLWALL - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN? | Millwall - Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 43. haftasında Millwall ile Hull City kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Millwall, topladığı 62 puanla 10. sırada bulunuyor. 47 puan toplayan Hull City ise 19. sırada yer alıyor
MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Championship'in 43. haftasında oynanacak Millwall - Hull City maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Millwall - Hull City maçının yayıncısı bulunmuyor.
MILLWALL - HULL CITY MUHTEMEL 11'LER
Millwall: Bialkowski; Ballard, Cooper, M Wallace; McNamara, Mitchell, Kieftenbeld, Malone; J Wallace; Bradshaw, Afobe
Hull City: Ingram; Jones, McLoughlin, Greaves; Coyle, Slater, Smallwood, Fleming; Honeyman, Lewis-Potter; Sayyadmanesh
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