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Sakaryaspor - Turgutluspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 15:30
Sakaryaspor - Turgutluspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Grup 35. hafta maçında Sakaryaspor ile Turgutluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Sakaryaspor, 75 puanla zirvede bulunuyor. 34 puan toplayan Turgutluspor 17. sırada yer alıyor.

SAKARYASPOR - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftada oynanacak Sakaryaspor - Turgutluspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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