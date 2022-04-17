Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Newcastle United - Leicester City maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16:15'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.