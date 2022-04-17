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Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 12:30
Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Leicester City maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16:15'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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