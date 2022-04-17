Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk dostluk maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçının ne zaman olduğunu merak edenler 'Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçı nerede yayınlanacak, hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabını sorguluyor. İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının ayrıntıları...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.



Tribünde olmak ve tribünde olma şansı olmasa da 'Barış İçin Futbol' teması için oynanacak maça bilet almak isteyen futbolseverler için satış devam ediyor.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.