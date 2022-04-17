Celtic - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya FA Cup

Celtic - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İskoçya FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Celtic - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Glasgow Rangers maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.