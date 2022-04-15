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Alt liglerden haberler (15.04.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (15.04.2022)

SOMASPOR ERTELEMEDİ: 1-0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play- Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında son verdi. Bayburt Öİ deplasmanında rakibini Osman'ın tek golüyle deviren siyah-beyazlı ekip son 4 haftaya 52 puanla 9. girdi. Somaspor; Etimesgut, Ankara, 1461 Trabzon ve İnegölspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

1.LİG'DE 32. HAFTA BAŞLIYOR
TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile start alacak. Günün programı şöyle: 14.30 Ankara Keçiörengücü- Altaş Denizlispor, 17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve 20.30 İstanbulspor-Bursaspor.

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIR KITA
Gençlerbirliği, bugün Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla bitti.

BOLU'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Bolusporlu futbolcular, yarın sahasındaki Erzurumspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı yaptı. Futbolcular kamera karşısına geçip taraftarları maça davet etti. Yarenler sosyal medyadan"Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" dediler.

BUCA'DA FATURA KESİLDİ!
Bucaspor 1928'de 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Başkan Cihan Aktaş'ın talimatlarıyla Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı kaldı.

Denizlispor telafi peşinde
Tuzlaspor'a 4-2 yenilip düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Denizli, Keçiörengücü karşısında telafi arayacak. Mesut Bakkal, kritik bir dönemde olduklarını, seri galibiyetler istediklerini söyledi.

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