Haberler Futbol İspanya Brezilya maçı ne zaman? İspanya Brezilya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Brezilya maçı ne zaman? İspanya Brezilya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Peki, İspanya-Brezilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İspanya-Brezilya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte İspanya-Brezilya maçına ait detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 11:02
İspanya Brezilya maçı ne zaman? İspanya Brezilya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Kadın Futbol Milli Takımı, uluslararası hazırlık maçında Brezilya Fadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak.

İSPANYA – BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya Kadın Futbol Takımı ile Brezilya Kadın Futbol takımı arasında 7 Nisan Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, İspanya'nın Alicante şehrindeki Estadio Jose Rico Perez Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya Kadın Futbol Takımı ile Brezilya Kadın Futbol Takımı'nı karşı karşıya getiren maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
Başkan Ağaoğlu’ndan lig tescili konusuna sert cevap! “Ciddiye bile almıyoruz…”
Misafirliğe gittiği evde yengesini bayıltana kadar dövüp bileziklerini çaldı! Kaçtığı Ankara'da yakalanıp tutuklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor