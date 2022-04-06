Pogba Juve’ye sıcak bakıyor

Manchester United'la kontratı bitecek Pogba'nın yeni takımı belli oluyor. PSG'nin teklif yaptığı Fransız yıldız, eski takımı Juventus'a sıcak bakıyor. 2012-2016 arasında Torino ekibinde forma giyen Pogba, 178 maçta 34 gol ve 40 asistlik performans gösterdi.
Manchester United'la kontratı bitecek Pogba'nın yeni takımı belli oluyor. PSG'nin teklif yaptığı Fransız yıldız, eski takımı Juventus'a sıcak bakıyor. 2012-2016 arasında Torino ekibinde forma giyen Pogba, 178 maçta 34 gol ve 40 asistlik performans gösterdi.