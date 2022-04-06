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Pogba Juve’ye sıcak bakıyor

Manchester United'la kontratı bitecek Pogba'nın yeni takımı belli oluyor. PSG'nin teklif yaptığı Fransız yıldız, eski takımı Juventus'a sıcak bakıyor. 2012-2016 arasında Torino ekibinde forma giyen Pogba, 178 maçta 34 gol ve 40 asistlik performans gösterdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Pogba Juve’ye sıcak bakıyor
Manchester United'la kontratı bitecek Pogba'nın yeni takımı belli oluyor. PSG'nin teklif yaptığı Fransız yıldız, eski takımı Juventus'a sıcak bakıyor. 2012-2016 arasında Torino ekibinde forma giyen Pogba, 178 maçta 34 gol ve 40 asistlik performans gösterdi.
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