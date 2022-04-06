Mbappe Barça’ya kapıları kapattı

PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'nin adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Real Madrid'de oynama isteğini belirten Fransız yıldızın, Katalan ekibine kapıları kapattığı iddia edildi. Yıldız oyuncu bu sezon 38 maçta 28 gol ve 17 asistle oynamıştı.
PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'nin adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Real Madrid'de oynama isteğini belirten Fransız yıldızın, Katalan ekibine kapıları kapattığı iddia edildi. Yıldız oyuncu bu sezon 38 maçta 28 gol ve 17 asistle oynamıştı.