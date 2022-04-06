Haberler Futbol Mbappe Barça’ya kapıları kapattı

Mbappe Barça’ya kapıları kapattı

PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'nin adı bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Real Madrid'de oynama isteğini belirten Fransız yıldızın, Katalan ekibine kapıları kapattığı iddia edildi. Yıldız oyuncu bu sezon 38 maçta 28 gol ve 17 asistle oynamıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor