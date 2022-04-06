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FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar!

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) global turnuva öncesi flaş bir fikri gündemine aldı. FIFA'nın, mevcut maç süresi olan 90 dakikaya en az 10 dakika daha ekleme planı olduğu ve bu fikrin direkt olarak başkan Gianni Infantino'dan geldiği öğrenildi. İşte detaylar..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 18:55 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 18:55
FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar!

FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi topun oyunda kalma süresini artırma amacıyla maç sürelerini 100 dakikaya çıkartma fikrini gündemine aldı.

FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar!

Analiz şirketlerine yapılan araştırmalar sonucu topun, Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi yaklaşık 60 dakika oyunda kaldığı hatta bu oranın %60.2 olduğu öğrenildi.

FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar!

Corriere dello Sport'un haberine göre; FIFA topun oyunda kaldığı süreyi artırmak için bir hamle yapmak istiyor ancak futbolun hukuk ayağı olan IFAB'dan yeşil ışık alması gerekiyor.

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