Cengiz imzalıyor

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Cengiz Ünder, Marsilya'da kalıyor. Fransız ekibi, sezon başında Roma'dan kiraladığı milli oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Ligde kalmayı garantilemesi halinde maddeyi kullanmak zorunda olan Marsilya, 24 yaşındaki kanat için 8.4 milyon euro ödeyecek. Cengiz, Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı bulunan Başakşehir de bu transferden yaklaşık 1.7 milyon euro'yu kasasına koyacak. Bu sezon ligde 2. sırada bulunan Marsilya'da 37 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol ve 4 asistle oynadı. Altınordu'da yetişen Cengiz, kariyerinde Başakşehir, Leicester City, Roma ve Marsilya formalarını terletti. A Milli formayla ise 38 karşılaşmada 12 kez ağları sarstı.