Son dakika spor haberleri: Louis Van Gaal kansere yakalandığını açıkladı!

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı.

70 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her milli takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşan Van Gaal, Hollanda'yı bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Van Gaal ayrıca, 7 ay sonra düzenlenecek organizasyonda takımının başında olmayı planladığını da sözlerine ekledi.