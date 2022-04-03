Alt liglerden haberler (03.04.2022)

SAMSUN'A ŞOK

Spor Toto 1. Lig'de milli ara sonrası Bandırmaspor'u konuk eden Samsunspor, seyircisi önündeki ikinci yenilgiyi yaşadı: 0-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna giren Osmajic, 2 dakika sonra ağları havalandırarak Bandırma'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda Samsunspor'un çabaları gol getirmeyince karşılama 1-0 sona erdi. 52 puana yükselen Bandırmaspor, ikincilik yarışında iddialı duruma geldi.

'SÜPER LİG İÇİN İDDİALIYIZ'

Zorlu Samsun deplasmanından 3 puan çıkaran Bandırmaspor'un teknik patronu Mustafa Gürsel, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Lig ikinciliği için avantaj yakaladık. Artık Süper Lig için biz de iddialıyız diyebiliriz" şeklinde konuştu.

KEÇİ'DEN BURSA'YA DARBE

Düşmeme mücadelesi veren Bursaspor, Play-Off'u hedefleyen K.Gücü'ne kaybetti. Başkent ekibi Uzodimma'nın iki golüyle kazandı.

PLAY-OFF AŞKINA

Play-Off hedefleyen Manisa FK, çıkış arayan Bolu'ya konuk oldu. Ege ekibi, 2-1'le deplasmanda 3 maç sonra kazandı ve Play-Off iddiasını sürdürdü.

İSTANBULSPOR FIRSAT TEPTİ

İstanbulspor, Ümraniye'nin puan kaybettiği haftada düşmeme mücadelesi veren G.Birliği'ni ağırladı. Ethemi'yle bir topu direkten dönen İstanbul, beraberliğe razı oldu.

EROK'TAN 7 GOL

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Batman Petrol'ün berabere kaldığı haftada takipçisi Kütahya da Kahta'yla 1 puanı paylaştı. 3. Grup'ta Esenler Erok ise deplasmanda Ceyhan'ı 7-0 yenerek 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.