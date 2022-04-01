2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU:

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B GRUBU

İngiltere

İran

ABD

İskoçya/Galler/Ukrayna

C GRUBU

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D GRUBU

Fransa

Peru/Avustralya/BAE

Danimarka

Tunus

E GRUBU

İspanya

Almanya

Japonya

Kosta Rika/Yeni Zelanda

F GRUBU

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G GRUBU

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H GRUBU

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore







Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

RESMİ MASKOT TANITILDI!

Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La'eeb, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimi öncesi tanıtıldı. La'eeb Arapça'da "süper yetenekli oyuncu" anlamına geliyor.





2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.