2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.
Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:
A GRUBU:
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B GRUBU
İngiltere
İran
ABD
İskoçya/Galler/Ukrayna
C GRUBU
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D GRUBU
Fransa
Peru/Avustralya/BAE
Danimarka
Tunus
E GRUBU
İspanya
Almanya
Japonya
Kosta Rika/Yeni Zelanda
F GRUBU
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G GRUBU
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H GRUBU
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.
Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.
RESMİ MASKOT TANITILDI!
Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La'eeb, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimi öncesi tanıtıldı. La'eeb Arapça'da "süper yetenekli oyuncu" anlamına geliyor.
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.