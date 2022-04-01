2022 Dünya Kupası'nda grup kuraları çekiliyor! | CANLI

2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

A GRUBU:

B GRUBU:

C GRUBU:

D GRUBU:

E GRUBU:

F GRUBU:

G GRUBU:

H GRUBU:

Kurada torbalar şöyle:

1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda