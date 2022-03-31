Son dakika spor haberleri: TFF kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden futbol kulüplerinin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Yapılan duyuruda, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2021-2022 Futbol Sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol mnajerlerinin dahil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" denildi.

Spor Toto Süper Lig

Hatayspor: 500 bin TL

Beşiktaş: 2.063.169,48 euro + 1.310.056 TL

Çaykur Rizespor: 50.000 dolar + 672.448 TL

Fenerbahçe: 6.526.975,65 euro + 7.891,516,59 TL

Galatasaray: 4.157.656,11 euro + 1.754.363 TL

Gaziantep FK: 486.750 euro + 3.141.524 TL

Fatih Karagümrük: 85.000 euro + 200.000 TL

Spor Toto 1. Lig

Altınordu: 483.700 TL

Samsunspor: 85.000 euro + 709.030 TL

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