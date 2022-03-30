Neymar Ada’ya

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun başında bulunduğu konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle maddi problemlerini aşıp, yıldızlardan oluşan bir takım kuracak. Konsorsiyumun listesindeki ilk ismin de Brezilyalı Neymar olduğu ve PSG'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan sambacı için 200 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin de PSG'de mutsuz olduğu ve protestolar sonrasında Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun başında bulunduğu konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle maddi problemlerini aşıp, yıldızlardan oluşan bir takım kuracak. Konsorsiyumun listesindeki ilk ismin de Brezilyalı Neymar olduğu ve PSG'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan sambacı için 200 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin de PSG'de mutsuz olduğu ve protestolar sonrasında Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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