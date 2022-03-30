Haberler Futbol Neymar Ada’ya

Neymar Ada’ya

İngiliz basını; PSG’de mutsuz olan Brezilyalı yıldız Neymar’a, Araplar’ın aldığı Newcastle’ın 200 milyon euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Neymar Ada’ya
Sezon başında Messi, Ramos gibi dünya yıldızları ile kadrosunu daha da güçlendiren PSG, yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Fransız devi, Real Madrid'e elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Neymar ve Messi de ligde Bordeaux maçında ıslıklarla protesto edildi. İngiliz basını da takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğu Neymar'ın, Newcastle United'a transfer olacağını iddia etti.

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun başında bulunduğu konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle maddi problemlerini aşıp, yıldızlardan oluşan bir takım kuracak. Konsorsiyumun listesindeki ilk ismin de Brezilyalı Neymar olduğu ve PSG'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan sambacı için 200 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin de PSG'de mutsuz olduğu ve protestolar sonrasında Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
DİĞER
Son dakika: Türkiye maçından sonra Roberto Mancini’den Galatasaray sorusuna sürpriz yanıt! Taraftarları heyecanlandırdı…
Duyanları şaşkına çeviren olay! Evin çatısına araba düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor