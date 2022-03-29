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Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suudi Arabistan ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:51
Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suudi Arabistan ile Avustralya kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Suudi Arabistan - Avustralya maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Suudi Arabistan - Avustralya maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.00'de başlayacak ve Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MUHTEMEL 11'LER

Suudi Arabistan: Al Owais; Al-Berik, Al Amri, Sharahili, Al-Shahrani; Kanno, Al-Faraj; Al Dawsari, Bahebri, Al-Muwallad; Al-Shehri

Avustralya: Ryan; Grant, Sainsbury, Degenek, King; Boyle, Stensness, Metcalfe, Mabil; Duke, Hrustic

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