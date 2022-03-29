Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Suudi Arabistan ile Avustralya kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Suudi Arabistan - Avustralya maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Suudi Arabistan - Avustralya maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.00'de başlayacak ve Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MUHTEMEL 11'LER

Suudi Arabistan: Al Owais; Al-Berik, Al Amri, Sharahili, Al-Shahrani; Kanno, Al-Faraj; Al Dawsari, Bahebri, Al-Muwallad; Al-Shehri

Avustralya: Ryan; Grant, Sainsbury, Degenek, King; Boyle, Stensness, Metcalfe, Mabil; Duke, Hrustic

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