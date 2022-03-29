Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kuzey İrlanda ile Macaristan hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Kuzey İrlanda - Macaristan maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Macaristan maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Kuzey İrlanda - Macaristan maçının yayıncısı bulunmuyor.

KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; Flanagan, Cathcart, Brown; Dallas, Thompson, C. Evans, Saville, Ferguson; Magennis, Whyte

Macaristan: Dibusz; Lang, Botka, Kecskes; Nego, Gazdag, A. Nagy, Styles; Sallai, Szoboszlai; Szalai

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