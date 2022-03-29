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Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen milli arada Kuzey İrlanda ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:30
Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kuzey İrlanda ile Macaristan hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Kuzey İrlanda - Macaristan maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Macaristan maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Kuzey İrlanda - Macaristan maçının yayıncısı bulunmuyor.

KUZEY İRLANDA - MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; Flanagan, Cathcart, Brown; Dallas, Thompson, C. Evans, Saville, Ferguson; Magennis, Whyte

Macaristan: Dibusz; Lang, Botka, Kecskes; Nego, Gazdag, A. Nagy, Styles; Sallai, Szoboszlai; Szalai

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