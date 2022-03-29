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İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen milli arada Kuzey İspanya ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:30
İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İspanya ile İzlanda hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, İspanya - İzlanda maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, İspanya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İzlanda maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. İspanya - İzlanda maçının yayıncısı bulunmuyor.

İSPANYA - İZLANDA MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba; Soler, Llorente, Koke; Olmo, Morata, F. Torres

İzlanda: Runarsson; Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Magnusson; Helgason, Bjarnason, Thordarson; A Sigurdsson, Bodvarsson, Johannesson

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