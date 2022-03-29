Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Hollanda ile Almanya hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.
Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Hollanda - Almanya maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOLLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hollanda - Almanya maçı 29 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Hollanda - Almanya maçının yayıncısı bulunmuyor.
HOLLANDA - ALMANYA MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Wijndal; Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Berghuis, Danjuma; Depay
Almanya: Neuer; Kehrer, Rüdiger, Ginter, Raum; İlkay, Musiala; Sane, Müller, Havertz; Werner
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