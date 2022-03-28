Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

EURO 2020'yi Roberto Mancini yönetiminde şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı büyük bir sürprize imza atarak 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.
EURO 2020'yi Roberto Mancini yönetiminde şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı büyük bir sürprize imza atarak 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.
Elemelerin yarı final play-off'unda Kuzey Makedonya ile karşılaşan İtalya, rakibine 1-0 yenilerek Katar'a gitme şansını yitirdi.
Taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan milli takımda, teknik direktör Mancini'nin geleceği tartışma konusu olmuştu.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, başarılı teknik adamın milli takımın başında kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Gazete Mancini'nin, "Gravina (federasyon başkanı) ile tekrar nereleri geliştirebiliriz diye konuşacağım. Hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordum. İkincisi için hala zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravia da Mancini'yi göndermeyeceklerini açıkladı.