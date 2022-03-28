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Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:30
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

EURO 2020'yi Roberto Mancini yönetiminde şampiyon tamamlayan İtalya Milli Takımı büyük bir sürprize imza atarak 2022 Dünya Kupası bileti alamadı.

Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

Elemelerin yarı final play-off'unda Kuzey Makedonya ile karşılaşan İtalya, rakibine 1-0 yenilerek Katar'a gitme şansını yitirdi.

Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

Taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan milli takımda, teknik direktör Mancini'nin geleceği tartışma konusu olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, başarılı teknik adamın milli takımın başında kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

Gazete Mancini'nin, "Gravina (federasyon başkanı) ile tekrar nereleri geliştirebiliriz diye konuşacağım. Hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordum. İkincisi için hala zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başında kalacak!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravia da Mancini'yi göndermeyeceklerini açıkladı.

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