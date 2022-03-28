Kanada Teknik Direktörü John Herdman futbol tarihine geçti!

Kanada, 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmanın heyecanını yaşıyor. 2022 Dünya Kupası için Katar biletini cebine koyan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'li Kanada'da teknik direktör John Herdman futbol tarihine geçti.

46 yaşındaki İngiliz teknik direktör, hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'na katılım sağlayan ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.