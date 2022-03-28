Alt liglerden haberler (28.03.2022)

ALTINORDU'NUN GÖZÜ ADANA'DA

Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Altınordu'da gözler Adanaspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 puanın çok değerli olduğunu belirterek, "O maçı da kazanmak istiyoruz. Ligin üst sırasındaki takımlar puan kaybetmeye başladı. Ligde favori gözüken birçok takımın kayıplara devam edeceğini düşünüyorum. İstediğimiz oyunu oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

AKHİSARSPOR KENDİNE GELDİ

Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından Ankara Demir'i 3-1 yenen Akhisar, kurtuluş ateşini yaktı. 29 puanla 15. sıraya tırmanan Akigolar, son 6 maça umudunu tazeleyerek girdi. Çarşamba günü son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Ege temsilcisi kazanarak alt gruptan uzaklaşmayı hedefliyor.

KARAN KENDİNDEN EMİN

Uşak yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir'le golsüz berabere kaldı. Karan, takımın genel görüntüsünden memnun kaldığını belirterek, "İyi bir takımız. Kalan 7 maçta kendimizi gösterip rahat olabileceğimiz bir konuma geleceğiz" şeklinde konuştu.

ERKEN FİNAL HAVASINDA

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Eyüpspor maçının erken final havasında geçeceğini söyledi. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, "Eyüp de bizim gibi Süper Lig'i çok istiyor. Ancak taraftarımızın da gücüyle bu maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GOL KRALI OLMAK BENİ KESMEZ

istanbulspor formasıyla bu sezon ligde 15 gol, 4 asistle oynayan İbrahim Yılmaz, Süper Lig'i kulüp olarak çok istediklerini söyledi. 28 yaşındaki takım kaptanı, "Gol krallığının en üstünde yer almak güzel fakat yeterli değil. Gönül ister ki ilk iki sırada yer alıp Süper Lig'e çıkalım. Sezon sonu üst lige çıkarsak gol krallığının bir anlamı olacak" diye konuştu.

TURGUTLU ATEŞLE OYNUYOR

Adıyaman'a 2-1 yenilen Turgutlu kümede kalma yolunda ağır yara aldı. Rakibinin 4 puan gerisine düşen ve 28 puanla 17. sırada yer alan Turgutlu üst üste 4. kez yenildi. Nadir Arıkan, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini belirtti.

İYİYDİK AMA OLMADI

Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Soma, playoff potasından uzaklaştı. Play-off hattının 4 puan gerisinde kalan ve 9. sıraya yerleşen Soma'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "İyi oynadık ama olmadı. Sonuna kadar devam" dedi.

NAZİLLİ'YE DEV KARŞILAMA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maç kazanamadıktan sonra yeni hocası Taner Öcal ile 3'te 3 yapan Nazilli'de keyifler yerinde. Lider Pendik'i deplasmanda 2-1 yenip play-off hattıyla puan farkını 2'ye indiren takımı taraftarlar meşalelerle karşıladı. Öcal, "Korkmadan mücadele ettik ve 3 puanı aldık. Oyuncuları kutlarım" dedi.

BUCASPOR RAHATLADI

Beyaz Grup'ta Pazarspor'u 4-1 mağlup eden Bucaspor 1928, play-off yolunda rahat nefes aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son 6 hafta öncesi 45 puana ulaşıp 6. sıradaki Kırklareli ile puan farkını 4'e çıkardı. Teknik direktör Cihan Erdil, "5 maçımız var. İstediğimiz sonuçları play-off'lardan bir üst lige çıkacağız" diye konuştu.

BODRUMSPOR İNANÇLI

Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut'a 4 atan Bodrum, 2 maç aradan sonra güldü. Yeşilbeyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, sezon sonuna kadar seri yakalamak istediklerini söyledi. Lider Sakarya'nın 8 puan gerisinde olduklarını belirten Taşdemir, "7 maç var. Zirve için iddialı konuma gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

SANCAKTEPE DÜŞTÜ

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Sancaktepe evinde Kütahya'ya 5-1 mağlup olarak küme düştü. Çıktığı 28 maçta 23 yenilgi, 4 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Sancaktepe önümüzdeki sezon Amatör Küme'de mücadele edecek. Sancaktepe henüz 2 yıl önce TFF 2. Lig'de play-off yarı finalinde yer alıp elenmişti.