Haberler Futbol Kanada Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Kanada Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası Orta ve Kuzey Amerika elemelerinde Kanada sahasında Jamaika'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi konuk takımın 8, lider Kanada'nın ise 25 puanı bulunuyor. Peki, Kanada-Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 10:30
Kanada Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Kanada-Jamaika maçını takip etmek için tıklayın!

2022 Dünya Kupası için eleme heyecanı tüm kıtalarda devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde lider Kanada, 7. sırada bulunan Jamaika'yı konuk edecek. Zorlu mücadelede Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'in de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Detaylar haberimizde...

📺KANADA-JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada'nın sahasında Jamaika'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.05'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝KANADA-JAMAİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Kanada: Borjan; Laryea, Vitoria, Miller, Johnston; Hoilett, Eustaquio, Fraser, Buchanan; Larin, Kone

🔹Jamaika: Blake; Thomas, Mariappa, Lowe, Brown; Pearson, Williams, Walker, Howell; Gray, Marshall

📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

🔸Jamaika son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

🔸Kanada evinde oynadığı son 14 maçta hiç mağlubiyet almadı.

DİĞER
Son dakika: Valerien Ismael'den ilk teşhis! Alex Teixeira kararı ortaya çıktı...
Çin'de 132 kişiye mezar olan uçak kazasında flaş gelişme! İkinci karakutu bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor