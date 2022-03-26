Lionel Messi 2022 Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakacak mı?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Venezuela'yı 3-0 yenen Arjantin'de son golü Lionel Messi kaydetti. Yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından Katar'daki şampiyona sonrası milli formaya veda edip etmeyeceği yönündeki soruya kafa karıştıran bir yanıt verdi ve şunları söyledi:

Dünya Kupası sonrası belirlemem gereken iyi ya da kötü çok şey olacak. Umarım en iyi şekilde gerçekleşir. Şu an için hiçbir şey bilmiyorum. En yakında bir Ekvador (deplasman) maçımız var. Daha sonra eylül ve ekimde hazırlık maçları... Sonra Dünya Kupası ve daha sonrasını bilmiyorum. Arjantin'de olduğum süre boyunca mutluyum. Bu taraftar ve milli takımla olmak çok güzel. Bombonera'da kazandığımız maç taraftara veda etmek için önemliydi zira Dünya Kupası öncesi artık Arjantin'de oynamayacağız.