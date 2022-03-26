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Lionel Messi 2022 Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakacak mı?

Son dakika spor haberleri... Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli süperstar Lionel Messi, Venezuela'yı 3-0 yendikleri maçın ardından milli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:09
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Lionel Messi 2022 Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakacak mı?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Venezuela'yı 3-0 yenen Arjantin'de son golü Lionel Messi kaydetti. Yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından Katar'daki şampiyona sonrası milli formaya veda edip etmeyeceği yönündeki soruya kafa karıştıran bir yanıt verdi ve şunları söyledi:

Dünya Kupası sonrası belirlemem gereken iyi ya da kötü çok şey olacak. Umarım en iyi şekilde gerçekleşir. Şu an için hiçbir şey bilmiyorum. En yakında bir Ekvador (deplasman) maçımız var. Daha sonra eylül ve ekimde hazırlık maçları... Sonra Dünya Kupası ve daha sonrasını bilmiyorum. Arjantin'de olduğum süre boyunca mutluyum. Bu taraftar ve milli takımla olmak çok güzel. Bombonera'da kazandığımız maç taraftara veda etmek için önemliydi zira Dünya Kupası öncesi artık Arjantin'de oynamayacağız.

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